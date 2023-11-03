Более миллиона рублей лишился пустошанин из-за мошенников

16:16, 03 ноября 2023, ПАИ

Житель Пустошки лишился более миллиона рублей в результате действий мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные лица предложили пустошанину получить дополнительный заработок за счёт инвестиций и игры на интернет-бирже. Мужчина заинтересовался этим предложением. В итоге вместо дивидендов он не досчитался 1 миллиона 385 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция рекомендует псковичам проявлять предельную осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону или в интернете.

Напомним, что ранее жители Псковской области лишились около четырёх миллионов рублей по вине мошенников.