Врачи ультразвуковой диагностики Псковского перинатального центра отметили профессиональный праздник

15:38, 03 ноября 2023, ПАИ

Врачи ультразвуковой диагностики Псковского перинатального центра отметили профессиональный праздник. В отделении УЗИ-диагностики работают пять докторов. Все – высококлассные специалисты.

Вот уже почти четверть века заведующая отделением ультразвуковой диагностики Псковского клинического перинатального центра Ирина Бурданос сообщает будущим мамам, кто у них родится: мальчик или девочка. «Больше всего мамы радуются, когда видят на экране самого малыша. Не так важен пол, как сам ребёнок, понимание, что он растёт, развивается и, главное, с ним все хорошо», – отметила она.

Все доктора центра работают на высококлассном оборудовании. В союзе с профессионализмом врачей оно позволяет ставить точнейшие диагнозы.

«Осмотр беременных женщин мы проводим только на аппаратах высокого уровня экстра-класса, которые позволяют делать картирование, доплерографию и дают трёхмерное изображение», – рассказала Ирина Бурданос.

Благодаря такому аппарату на любом сроке беременности хорошо заметны все отклонения от нормы. В некоторых ситуациях можно рассмотреть развитие внутренних органов. По мимике ребёнка, которая отлично прослеживается на изображениях, оцениваются эмоции. Это тоже даёт возможность определить отсутствие или наличие заболеваний.

Хотя большинство пациенток перинатального центра – беременные, ультразвуковое исследование в медучреждении могут делать всем: детям и взрослым, женщинам и мужчинам.

Ирина Бурданос признаётся: секрет долгой работы – острый глаз и глубокие знания. Именно это позволяет изо дня в день проводить качественные исследования. Заинтересованность врачей в работе чувствуют и беременные. Многие из них идут к любимым специалистам через годы.

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