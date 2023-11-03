Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врачи ультразвуковой диагностики Псковского перинатального центра отметили профессиональный праздник

Врачи ультразвуковой диагностики Псковского перинатального центра отметили профессиональный праздник. В отделении УЗИ-диагностики работают пять докторов. Все – высококлассные специалисты.

Вот уже почти четверть века заведующая отделением ультразвуковой диагностики Псковского клинического перинатального центра Ирина Бурданос сообщает будущим мамам, кто у них родится: мальчик или девочка. «Больше всего мамы радуются, когда видят на экране самого малыша. Не так важен пол, как сам ребёнок, понимание, что он растёт, развивается и, главное, с ним все хорошо», – отметила она.

Все доктора центра работают на высококлассном оборудовании. В союзе с профессионализмом врачей оно позволяет ставить точнейшие диагнозы.

«Осмотр беременных женщин мы проводим только на аппаратах высокого уровня экстра-класса, которые позволяют делать картирование, доплерографию и дают трёхмерное изображение», – рассказала Ирина Бурданос.

Благодаря такому аппарату на любом сроке беременности хорошо заметны все отклонения от нормы. В некоторых ситуациях можно рассмотреть развитие внутренних органов. По мимике ребёнка, которая отлично прослеживается на изображениях, оцениваются эмоции. Это тоже даёт возможность определить отсутствие или наличие заболеваний.

Хотя большинство пациенток перинатального центра – беременные, ультразвуковое исследование в медучреждении могут делать всем: детям и взрослым, женщинам и мужчинам.

Ирина Бурданос признаётся: секрет долгой работы – острый глаз и глубокие знания. Именно это позволяет изо дня в день проводить качественные исследования. Заинтересованность врачей в работе чувствуют и беременные. Многие из них идут к любимым специалистам через годы.

Реклама. ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр».

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ло 60 01 000993 от 22 июня 2020 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 ноября 2023

100% характерных симптомов при туберкулезе нет - эксперт
03 ноября 2023

Медики Санкт-Петербургского педиатрического университета удалили гигантскую кисту 15-летней псковичке 
03 ноября 2023

Яблони зацвели в Псковской области в ноябре
03 ноября 2023

Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
03 ноября 2023

Эксперты Сбера и правительства Коми разработали предложения для ИИ-трансформации региона
03 ноября 2023

Уникальный детский сад во Владимирском Лагере отмечает 50-летие
03 ноября 2023

Вице-премьер Денис Мантуров посетил завод «Титан-Полимер»
03 ноября 2023

Псковский кот-инженер попал в телеграм-канал Минпромторга РФ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...