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100% характерных симптомов при туберкулезе нет – эксперт

100 % характерных симптомов при туберкулезе нет, объяснил главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

100% характерных симптомов при туберкулезе нет, объяснил главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин. Фото: ПАИ.

Врач отметил, что чахотка и нынешний туберкулез по симптомам не отличаются.

«Симптоматика, что в те века, что сейчас, – одинаковая. Большая проблема в том, что 100 % характерных симптомов при туберкулезе нет. Население в России и не только на этом и попадается», – сказал Сергей Богатин.

Он подчеркнул, что часто протекает обыкновенное простудное заболевание: сопли, кашель, субфебрильная температура, когда температура до 38 градусов держится длительное время, слабость, разбитость. Как заметил гость студии, многие люди испытывали это на себе, и никто никогда не подумает, что это может быть проявление туберкулеза.

«Мы пытаемся объяснить это людям, всем рассказываем, и докторам, и населению Псковской области, чтобы не забывали. Проще заболевание предупредить, прийти на профосмотр. Раз в год к врачу обязательно прийти, если даже доктор или фельдшер забудет вас направить на флюорографию либо рентген, убедительная просьба ко всем настоять и раз в год обязательно сделать обзорный снимок легких», – заключил Сергей Богатин.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

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