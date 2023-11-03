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Общество

Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта

Десять юных псковичей получили первые паспорта накануне Дня народного единства. Паспорта им вручил глава города Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта накануне Дня народного единства. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Десять юных псковичей сегодня получили паспорта граждан Российской Федерации. По традиции церемонию провели накануне большого праздника – Дня народного единства», – сообщил он.

Борис Елкин также пожелал ребятам любить Россию и беречь свой паспорт.

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