Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
Десять юных псковичей получили первые паспорта накануне Дня народного единства. Паспорта им вручил глава города Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
«Десять юных псковичей сегодня получили паспорта граждан Российской Федерации. По традиции церемонию провели накануне большого праздника – Дня народного единства», – сообщил он.
Борис Елкин также пожелал ребятам любить Россию и беречь свой паспорт.
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03 ноября 2023
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