Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта

16:09, 03 ноября 2023, ПАИ

Десять юных псковичей получили первые паспорта накануне Дня народного единства. Паспорта им вручил глава города Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Десять юных псковичей сегодня получили паспорта граждан Российской Федерации. По традиции церемонию провели накануне большого праздника – Дня народного единства», – сообщил он.

Борис Елкин также пожелал ребятам любить Россию и беречь свой паспорт.