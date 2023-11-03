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Эксперты Сбера и правительства Коми разработали предложения для ИИ-трансформации региона

В Сыктывкаре прошла первая в СЗФО дизайн-сессия Сбера по ИИ-трансформации региона. Мероприятие открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и глава Коми Владимир Уйба. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Эксперты Сбера и правительства Коми разработали предложения для ИИ-трансформации региона. На фото глава Коми Владимир Уйба. Фото: пресс-служба Сбербанка

Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовании, транспорте, строительстве, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Коми.

«По нашей инициативе в России действует программа ИИ-трансформации регионов. Её цель – оперативное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики. Дизайн-сессии – это своего рода мозговой штурм, на котором участники всего за несколько часов изучают возможности искусственного интеллекта на готовых примерах и оценивают, насколько те или иные инструменты применимы в их конкретном регионе. Это практико-ориентированный подход, благодаря которому жизнь людей становится удобнее и комфортнее, а регион получает дополнительный импульс для инновационного развития», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

«Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект быстро развивается, проникает в нашу жизнь и успешно применяется в различных сферах. Безусловно, он никогда не сможет полностью заменить человека, заменить специалиста в профессии, например, учителя или врача, но совершенно точно может помочь улучшить качество и скорость работы, сократить время на обработку информации и принятие решений. Искусственный интеллект уже используется либо скоро займёт своё место в таких сферах, как здравоохранение, образование, развитие городской среды. Задача сегодняшней сессии дизайн-мышления – определить как можно больше направлений, где искусственный интеллект мог быть применим в нашем регионе, обсудить возможные проекты и сформировать стратегии для их реализации», – сказал глава Коми Владимир Уйба.

По всей России уже состоялось несколько десятков дизайн-сессий ИИ-трансформации регионов, проведённых Сбером, в которых приняли участие более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые посты в своих регионах. В результате их работы свыше 650 идей было взято для последующей реализации.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством России о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.

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