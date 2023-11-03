Медики Санкт-Петербургского педиатрического университета удалили гигантскую кисту 15-летней псковичке

16:32, 03 ноября 2023, ПАИ

Бригада врачей Санкт-Петербургского педиатрического университета провела операцию по удалению кисты яичника 15-летней девочке из Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского университета.

«В ходе комплексного обследования у юной пациентки была подтверждена киста яичника гигантских размеров – более 25 см в диаметре. Принято решение о необходимости проведения оперативного лечения в составе мультидисциплинарной бригады с участием детского онколога», – прокомментировал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Вмешательство было малоинвазивным, поэтому пациентке не потребовалась длительная реабилитация. В Пскове состояние ребёнка будут контролировать детский гинеколог и онколог. В Педиатрическом университете для девочки составили индивидуальный план обследований, дальнейшего наблюдения и маршрутизации.