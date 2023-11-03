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Общество

Медики Санкт-Петербургского педиатрического университета удалили гигантскую кисту 15-летней псковичке 

Бригада врачей Санкт-Петербургского педиатрического университета провела операцию по удалению кисты яичника 15-летней девочке из Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского университета.

Фото: Пресс-служба СПбГПМУ

«В ходе комплексного обследования у юной пациентки была подтверждена киста яичника гигантских размеров – более 25 см в диаметре. Принято решение о необходимости проведения оперативного лечения в составе мультидисциплинарной бригады с участием детского онколога», – прокомментировал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов. 

Вмешательство было малоинвазивным, поэтому пациентке не потребовалась длительная реабилитация. В Пскове состояние ребёнка будут контролировать детский гинеколог и онколог. В Педиатрическом университете для девочки составили индивидуальный план обследований, дальнейшего наблюдения и маршрутизации.

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