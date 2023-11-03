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Один больной с открытой формой туберкулеза заражает 100-150 человек – псковский врач

Один больной с открытой формой туберкулёза заражает 100-150 человек. Об этом сообщил главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Один больной с открытой формой туберкулёза заражает 100-150 человек. Фото: ПАИ. На фото: Сергей Богатин

«В последние несколько лет мы отмечаем тенденцию, что количество туберкулеза уменьшается по количеству выявленных, а количество запущенных форм, тяжёлых форм с деструкцией лёгочной ткани (в народе говорят «с дымками в лёгких») и открытыми формами туберкулеза представляет огромную опасность для окружающих, оно увеличивается», – сказал врач.

Он отметил, что таких людей спасать тяжелее, поэтому лучше раз в год сделать обследование и обезопасить окружающих.

Гость студии уточнил, что Псковская область – не солнечный регион и туберкулезная палочка хорошо живёт на улицах. Однако в прямых солнечных лучах она погибает через час.

Врач также отметил, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения исключила Россию из списка с высоким риском заражения туберкулезом.

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