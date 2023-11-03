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Общество

Псковичи могут принести деловую литературу для новых регионов в центр «Мой бизнес»

Сбор деловой литературы на русском языке для жителей Донбасса запустили в преддверии Дня народного единства в центрах «Мой бизнес», созданных благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Координатором акции на федеральном уровне выступает Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности». Об этом ПАИ сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Псковичи могут принести деловую литературу для новых регионов в центр «Мой бизнес». Фото: ПАИ

Ключевым регионом, на который возложены логистические функции, определена Ростовская область. Книги по бизнес-тематике будут переданы в коворкинги центров «Мой бизнес», которые уже создаются в новых регионах.

«В рамках нашего объединения мы постоянно контактируем с коллегами из новых регионов. Им предстоит развернуть масштабную работу по развертыванию инфраструктуры поддержки и пройти все те этапы, которые мы уже прошли. Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь. В новых регионах отмечают большой спрос со стороны местных жителей на деловую литературу по различным направлениям. Зная, как близко к сердцу российские предприниматели принимают призывы о помощи Донбассу, решено запустить и этот сбор, чтобы каждый смог внести пусть небольшой, но нужный вклад в улучшение бизнес-среды исторических территорий России», – отметила соучредитель НАРП «Мой бизнес – мои возможности», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Яна Куринова.

«В рамках благотворительных акций, запущенных центрами «Мой бизнес», предприниматели и просто неравнодушные жители самых разных регионов страны уже не раз проявляли активность в помощи жителям новых субъектов России. За два года были реализованы несколько сборов предметов первой необходимости для ПВР и адресной помощи семьям с детьми, собрано более двух тысяч позиций различных товаров», – отметили в центре.  

Сбор книг по бизнес-тематике продлится до 30 ноября. Это могут быть издания по бизнес-планированию, маркетинговому продвижению, продажам, ораторскому мастерству, инвестициям, а также автобиографии успешных предпринимателей.

Очные пункты сбора деловой литературы открыты в центрах «Мой бизнес» регионов, соседствующих с новыми территориями России. Присоединиться к акции смогут и жители других субъектов, приобретя литературу онлайн и направив её в любой пункт выдачи заказов в Ростове-на-Дону, предварительно связавшись с представителем куратора акции по телефону: 8 (919) 892-70-90.

В Пскове книги можно принести в центр «Мой бизнес» до 30 ноября по адресу: улица Гоголя, 14, 1 этаж.

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Псковичи могут принести деловую литературу для новых регионов в центр «Мой бизнес»

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