Театрализованную программу «Псковская свадьба» проведут в «Михайловском»

17:25, 03 ноября 2023, ПАИ

Театрализованную программу «Псковская свадьба» проведут в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» завтра, 4 ноября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Гости вместе с участниками музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» воссоздадут обряд, записанный здесь, в Михайловском, в первой четверти XIX века самим Пушкиным.

«Играть свадьбу» будут во всей возможной в границах полуторачасовой музейной программы полноте: знакомство, сватовство, «дымничание», девичник, обрядовая баня, «ношение красоты», сборы жениха и невесты к венцу, выкуп невесты, путь на венчание», – отметили в пресс-службе.

В музее напомнили, что работу над материалом, из которого сложилась эта программа, в «Михайловском» начали десять лет назад, и в 2014 году проект «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» стал победителем первого всероссийского конкурса региональных проектов «Культурная мозаика».

Начнут «свадьбу» в «Пушкинской деревне» (музейный комплекс в деревне Бугрово Пушкиногорского района) в 15:00. Возрастная рекомендация для участников и зрителей бугровского праздника – 6+.

Помимо того, завтра в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) для посетителей откроют новую выставку «Первая встреча» (6+). В экспозиции представлены наиболее интересные произведения живописи и графики из числа новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника в 2022 году.

Ряд акций в рамках «Ночи искусств» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» проводит за пределами Пушкиногорского района. Так, сегодня, 3 ноября, в великолукской детской школе искусств «Центр» организованы две музейные программы: для студентов и старшеклассников и, адаптированная, для людей, нуждающихся в особой социальной поддержке. Участникам этих программ представлены виртуальная экскурсия по музею-заповеднику с рассказом о жизни и творчестве Александра Пушкина, чтение стихов, написанных в Михайловском, и мастер-классы по письму пером и изготовлению печатного оттиска «Лубочная картинка».

А в ульяновском «Доме Языковых» (филиал областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова) на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 4 ноября, состоится показ фильма «Сказка о золотом петушке». Этот фильм снят при участии сотрудников Пушкинского заповедника.