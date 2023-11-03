Дожди прогнозируются в Псковской области 4 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 ноября. Ночь прогнозируется без существенных осадков. Днём – дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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03 ноября 2023
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