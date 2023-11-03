Дожди прогнозируются в Псковской области 4 ноября

18:14, 03 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 ноября. Ночь прогнозируется без существенных осадков. Днём – дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

