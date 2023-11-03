«Детская филармония» дала концерт в Великих Луках

18:59, 03 ноября 2023, ПАИ

Большой концерт дала «Детская филармония» в Великих Луках сегодня, 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Камерный оркестр и оркестр народных инструментов выступили в Великих Луках на сцене детской музыкальной школы № 1 имени М. Мусоргского, поздравив её таким образом с юбилеем.

«Особенно трогательным является тот факт, что 18 ребят «Детской филармонии» как раз из Великих Лук. И теперь они участники большого областного культурного-образовательного проекта, уже могут продемонстрировать свои успехи в родном городе. Поздравляем всех ребят и наставников с ещё одним удачным выступлением!» – подчеркнули в филармонии.