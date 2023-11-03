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Общество

Зоологический музей в Пскове возобновляет работу

Зоологический музей ПсковГУ на улице Красноармейской в Пскове возобновляет работу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото предоставлено ПсковГУ

Музей расположен в корпусе Института медицины и экспериментальной биологии, который находится по адресу Псков, улица Красноармейская, 1.

В настоящее время в музее представлено около 800 экспонатов по зоологии беспозвоночных животных (бабочки, жуки, стрекозы, перепончатокрылые), фауны морей и пресных  водоемов (раковины пресноводных моллюсков, скелеты кораллов, омаров, лангустов, морские звезды и ежи).

Также в экспозиции можно увидеть около 600 образцов позвоночных животных из классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Млекопитающие. Наибольшую ценность представляют чучела кенгуру, бобра, косули, волка. 

Многие годы в музее хранятся чучела ценнейших редких видов рыб, амфибий, рептилий, птиц, которые занесены в Красную Книгу Псковской области (Псков, 2014) – всего 79 видов.

Отметим, зоологический музей был создан на естественно-географическом факультете (тогда Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова) в 1949 году силами сотрудников кафедры зоологии и студентов. Весь имеющийся в музее материал собирался десятилетиями силами студентов (очного и заочного отделений), лаборантами и преподавателями кафедры, охотниками-краеведами, школьниками, выпускниками естественно-географического факультета и отдельными жителями города Пскова.

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