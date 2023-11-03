Серию мастер-классов ко Дню народного единства провели для юных псковичей

21:00, 03 ноября 2023, ПАИ

В преддверии празднования Дня народного единства сотрудники Псковского областного центра народного творчества провели серию мастер-классов для псковских детей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Мероприятия прошли на площадке библиотеки имени Валентина Курбатова сегодня, 3 ноября. Ученики школ № 9, 2 и 21 приняли участие в мастер-классах по историческим танцам, спортивно-историческому фехтованию, плетению шнура на деревянной вилке и раскрашиванию традиционных костюмов народов России.