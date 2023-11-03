Псковская область стала участницей XXXI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2023»

22:07, 03 ноября 2023, ПАИ

На этой неделе в Москве прошёл XXXI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2023», где представлены традиционные идеи и самые современные строительные проекты. Псковская область приняла в нём участие. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На стенде Псковской области были представлены проект жилого комплекса «Александрия» строительной компании «Скандинавия» и проект благоустройства общественной территории в Гдове, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2023.

«Наши проекты вызвали большой интерес на фестивале. В частности, со стендом ознакомился министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин. Получили и награды. Проект «Скандинавии» был отмечен дипломом Союза архитекторов России в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения». Поздравляю!» – написал Михаил Ведерников.