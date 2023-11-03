Ведомственные награды вручили сотрудникам и курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России

22:43, 03 ноября 2023, ПАИ

Накануне Дня народного единства в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава. Ряд сотрудников и курсантов были награждены ведомственными наградами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

На плацу образовательной организации сотрудники и курсанты принимали поздравления от руководства и ветеранов с одним из главных праздников. Перед собравшимися выступили врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк и председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант Валентин Костенко.

«В летописи российской истории было немало примеров, когда боевая мощь и доблесть нашего народа вели страну вперёд, несмотря ни на какие трудности и невзгоды, и сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан», – сказала Галина Пасичнюк.

«День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях мы – один российский народ и в нашем единстве, сплочённости заключается сила государства», – отметил Валентин Костенко.