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Происшествия

21-летний житель Идрицы ​предстанет перед судом за угрозу убийством

Житель Идрицы Себежского района Псковской области предстанет перед судом за угрозу убийством. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Себежской прокуратуры. 

21-летний житель посёлка Идрица Себежского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что 18 мая 2023 года около 14:30 подозреваемый, находясь на рабочем месте в помещении арматурного цеха, расположенного в деревне Берёзка Себежского района Псковской области, решил напугать потерпевшую. Находясь за её спиной, обхватил предплечьем своей правой руки за шею и стал душить, тем самым перекрывая доступ кислорода в лёгкие. Потерпевшая ощутила удушье. При этом подозреваемый высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством: «Я тебя убью! Я тебя задушу!» При этом у потерпевшей имелись реальные основания опасаться осуществления данной угрозы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 18 Себежского района. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее стало известно, что уроженка Пскова потеряла паспорт и внезапно вышла замуж за египтянина. Прокуратура Красносельского района Петербурга направила иск в суд по факту заключения фиктивного брака.

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