Выставка необычных экспонатов открылась в Пскове
Выставка «Псковские встречи – 7» открылась на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Экспозиция состоит из более чем 20 работ художников России, Уганды и Турции.
Псковичи смогут посетить выставку до 22 ноября. Вход свободный.
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03 ноября 2023
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