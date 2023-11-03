Выставка необычных экспонатов открылась в Пскове

23:59, 03 ноября 2023, ПАИ

Выставка «Псковские встречи – 7» открылась на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Экспозиция состоит из более чем 20 работ художников России, Уганды и Турции.



Псковичи смогут посетить выставку до 22 ноября. Вход свободный.