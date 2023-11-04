Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале Бориса Елкина.
«Белорусы и чуваши, армяне и татары, латыши и чеченцы, молдаване и сету… В Пскове живут представители многих национальностей. И, несмотря на разницу в этносе и религии, все мы – единый народ большой и сильной страны России.
Наша сплоченность – это главная ценность, которую нужно хранить и оберегать. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам!», — написал глава города.
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04 ноября 2023
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