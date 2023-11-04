Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной сцене ВДНХ
Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной уличной сцене Международной выставки форума «Россия», передаёт корреспондент ПАИ.
«Тысячный хор — голос России во всём его многообразии: ритм южных гор, дальневосточные трели и бит Калининграда сольются в музыкальный рассказ о стране, культуре и ее людях», — сказали организаторы.
Отметим, что участие в спектакле принимают активисты «Движения Первых» со всей России, в том числе из Псковской области.
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04 ноября 2023
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