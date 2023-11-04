Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной сцене ВДНХ

11:08, 04 ноября 2023, ПАИ

Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной уличной сцене Международной выставки форума «Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

«Тысячный хор — голос России во всём его многообразии: ритм южных гор, дальневосточные трели и бит Калининграда сольются в музыкальный рассказ о стране, культуре и ее людях», — сказали организаторы.

Отметим, что участие в спектакле принимают активисты «Движения Первых» со всей России, в том числе из Псковской области.