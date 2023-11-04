Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

 Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной сцене ВДНХ

 Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной уличной сцене Международной выставки форума «Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

«Тысячный хор — голос России во всём его многообразии: ритм южных гор, дальневосточные трели и бит Калининграда сольются в музыкальный рассказ о стране, культуре и ее людях», — сказали организаторы.

Отметим, что участие в спектакле принимают активисты «Движения Первых» со всей России, в том числе из Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 ноября 2023

В Пскове на площади Ленина можно переодеться в национальные костюмы
04 ноября 2023

Создание пешеходного моста через Пскову будет финансироваться из федерального бюджета
04 ноября 2023

Стенд Псковской области открылся на выставке-форуме «Россия» в Москве
04 ноября 2023

Официальное открытие выставки «Россия» проходит на ВДНХ
04 ноября 2023

 Музыкальный спектакль «1000 ПЕРВЫХ» проходит на главной сцене ВДНХ
04 ноября 2023

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства
03 ноября 2023

Дополнительные 40 млн рублей получит Псковская область на докапитализацию РФРП 
03 ноября 2023

Ведомственные награды вручили сотрудникам и курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...