Александр Котов поздравил псковичей с Днём народного единства

13:43, 04 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что сегодня отмечается праздник, в основе которого лежит объединяющее всех жителей России чувство – любовь к Родине. «Мы часть державы с великой историей – осознание её масштабов, гордость за достижения земляков, восхищение невероятными природными просторами и богатствами, уникальными возможностями нашей страны даёт каждому опору в жизни и силу для свершений», – отметил он.

«Наши предки завещали нам беречь родную землю, сохранять национальные традиции, духовность и культуру. Уважение к прошлому своей страны, ответственность за её сегодняшнюю судьбу и общее стремление к благополучному будущему и есть истинная преданность Отечеству. Сплочённость общества – нерушимый фундамент, на котором во все века стояла и крепла Россия. И сегодня наша главная сила – в единстве. Вместе мы достигнем всех поставленных целей во имя процветания нашей великой страны!» – заключил спикер областного Собрания.