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Общество

Себежские учителя проходят обучение в Артеке

Педагоги Кузнецовской средней школы Себежского района прибыли на обучение в международный детский центр «Артек», сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Команда педагогов школы в составе директора Натальи Гавриловой, заместителя директора по воспитательной работе Павла Попова, советника директора Эльвиры Козловой принимают участие в обучении по программе повышения квалификации «Управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».

«Хотим выразить огромную благодарность за такую возможность ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», РЦ Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и отделу образования администрации Себежского района», — поблагодарили себежские педагоги.
 

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