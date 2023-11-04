Себежские учителя проходят обучение в Артеке
Педагоги Кузнецовской средней школы Себежского района прибыли на обучение в международный детский центр «Артек», сообщает газета «Призыв».
Команда педагогов школы в составе директора Натальи Гавриловой, заместителя директора по воспитательной работе Павла Попова, советника директора Эльвиры Козловой принимают участие в обучении по программе повышения квалификации «Управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».
«Хотим выразить огромную благодарность за такую возможность ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», РЦ Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и отделу образования администрации Себежского района», — поблагодарили себежские педагоги.
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