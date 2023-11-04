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Общество

Митрополит Тихон приехал в Псково-Печерский монастырь 

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь сегодня, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чин о Панагии в праздник Казанской иконы Божией матери. Сегодня в гостях в Псково-Печерской обители дорогой митрополит Симферопольский и Крымский Тихон», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии, с 2018 года он возглавлял Псковскую митрополию.

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