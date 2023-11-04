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Александр Серавин поздравил руководителей национальных общественных организаций с праздником

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и представитель администрации города Пскова поздравили руководителей национальных общественных объединений Псковской области с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Вице-губернатор передал участникам встречи приветственные слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Наша страна многонациональна, её народы веками бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение свою культуру, и традиции, и, самое главное, умение жить в мире и согласии с другими народностями. Эта преемственность — основа российской государственности, из которой исходят национальное согласие и духовная мощь единства народов России. Наша общая цель — сберечь свою историю, сохранить Отечество, преодолеть вызовы современности и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам».

В рамках встречи участники познакомились с видеороликом о реализации проекта «Человек мира», а также посетили выставку произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север — XIII».

После официальной части встречи прошёл круглый стол по актуальным вопросам в сфере образования, грантовой поддержки общественных объединений и возможности реализации совместных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Псковской области.
 

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