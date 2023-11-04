Сильный дождь обрушится на Псковскую область

17:25, 04 ноября 2023, ПАИ

Сильный дождь ожидается на юго-востоке Псковской области утром 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«5 ноября утром и в первой половине дня на юго-востоке Псковской области ожидается сильный дождь», – отметили метеорологи.

Напомним, что 5 ноября в Псковской области температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.