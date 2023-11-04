До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 5 ноября

18:01, 04 ноября 2023, ПАИ

5 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, днём в большинстве районов будет дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.