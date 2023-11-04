Митинг-концерт прошёл в Великих Луках 4 ноября

18:50, 04 ноября 2023, ПАИ

Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, прошёл в Великих Луках сегодня, 4 ноября. Мероприятие состоялось на площадке Дома культуры Ленинского комсомола. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Сообщается, что праздничный концерт открылся с исполнения гимна России, после чего перед зрителями выступили творческие коллективы Великих Лук: молодежный музыкальный театр «Трубадур», шоу-группа «Карусель», вокальный ансамбль «Традиция», хореографический коллектив «Клякса», фольклорный ансамбль «Заряница», а также Юлия Плужникова и Роман Зимин с песней «Я – русский».

Кроме того, в фойе ДК ЛК работала «Полевая почта. Письмо солдату», на которой любой желающий мог написать письмо с пожеланиями и словами благодарности.