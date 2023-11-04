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Общество

Выставка-дегустация «От древности до современности» состоялась в Опочке

Выставка-дегустация под названием «От древности до современности», на которой была представлена продукция товаропроизводителей из Опочки, состоялась сегодня, 4 ноября. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Выставка-дегустация в Опочке. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

«Да не просто выставка, а настоящий гастрономический праздник для опочан. Хлебобулочные изделия, ферментированный чай, сыр, рыба, соки, сидр, а также блюда традиционной русской кухни предложили опочанам предприятия общественного питания, индивидуальные предприниматели и представители личных подсобных хозяйств Опочецкого района. Среди представленного многообразия продуктов питания была и известная опочанам каша-пышоха, которая стала уже визитной карточкой нашего района. Впервые это блюдо приготовили сотрудники центра культуры, которые считают, что рецепты таких блюд сохраняют традиционную русскую кухню», – пишет газета «Красный маяк».

Как сообщает газета, в числе посетителей и покупателей выставки оказался глава Опочецкого района Юрий Ильин. Он поприветствовал каждого участника мероприятия и ознакомился с ассортиментом производимой продукции.

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