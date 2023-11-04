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Общество

Мошенники помешали псковичу приобрести эхолот 

Неизвестные злоумышленники обманным путем завладели деньгами жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более 100 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Пользователи интернета лишились денег после общения с неизвестными лицами на интернет-сайтах при осуществлении операций купли-продажи товаров. В частности, при покупке эхолота. 

Отметим, эхолот представляет собой измерительный прибор, использующий звуковые импульсы для исследования структуры и рельефа дна, обнаружения подводных объектов и рыбы.

Кроме того, мошенники предлагали жертвам помочь предотвратить несанкционированное оформление кредита. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка, и завладев личными данными клиента, похищали деньги с банковских карт.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. 

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