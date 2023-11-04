Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»

21:40, 04 ноября 2023, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Конкурс проводится восьмой год подряд и способствует повышению качества оказания медико-социальной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения Российской Федерации.

«Команда Перинатального центра стала лучшей в организации просветительской деятельности, направленной на защиту материнства и детства, поддержку семьи, повышение рождаемости и профилактику абортов. Поздравляем коллег и желаем им не останавливаться на достигнутом и дальше держать высокую планку одного из лучших перинатальных центров страны!», – поздравили коллег специалисты регионального комитета по здравоохранению.