Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»
Псковский клинический перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Конкурс проводится восьмой год подряд и способствует повышению качества оказания медико-социальной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения Российской Федерации.
«Команда Перинатального центра стала лучшей в организации просветительской деятельности, направленной на защиту материнства и детства, поддержку семьи, повышение рождаемости и профилактику абортов. Поздравляем коллег и желаем им не останавливаться на достигнутом и дальше держать высокую планку одного из лучших перинатальных центров страны!», – поздравили коллег специалисты регионального комитета по здравоохранению.
Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»
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