Более 80 тысяч рублей собрала благотворительная ярмарка в Псковском районе

21:52, 04 ноября 2023, ПАИ

В ходе общерайонной ярмарки, которая прошла в Псковском районе, было собрано более 82 тысяч рублей. Благотворительная ярмарка состоялась в Неёловском ДК 4 ноября в честь Дня народного единства. Собранные средства пойдут на поддержку российских военнослужащих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Дети и взрослые участвовали в мастер-классах и лотерее с подарками, приобретали овощи, изделия декоративно-прикладного творчества и ремесленные изделия, сувениры, домашние заготовки.

«Было много полезного и вкусного, а настроение концертной программой поднимали артисты Псковского районного центра культуры. Большое спасибо всем, кто счёл важным в этот день быть вместе, поддержать наших ребят. В единстве наша сила», – отметили в администрации Псковского района.