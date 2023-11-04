Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства

В День народного единства президент России Владимир Путин и юнармейцы возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Юнармеец Анна Степанова из Пскова поучаствовала в этом мероприятии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Псковской области.

Встреча юнармейцев с президентом РФ. Фото здесь и далее: региональное отделение Юнармии Псковской области

В торжественной церемонии также приняли участие представители «Волонтёров Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», «Движения первых» и других общественных организаций.

После возложения Владимир Путин пообщался с участниками церемонии. Юнармейцы рассказали о проектах движения, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Президенту подарили юнармейский значок и передали письмо, которое ребята написали военным на фронт.

«Это очень важная вещь – такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а то и ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно», – отметил Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 ноября 2023

Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района 
04 ноября 2023

В мастерстве владения пистолетом Макарова посоревновались псковские полицейские
04 ноября 2023

Необычный флешмоб организовал в честь Дня народного единства опочецкий «Беркут» 
04 ноября 2023

О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал Михаил Ведерников
04 ноября 2023

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор
04 ноября 2023

Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства
04 ноября 2023

Более 80 тысяч рублей собрала благотворительная ярмарка в Псковском районе
04 ноября 2023

Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...