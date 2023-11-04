Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства

22:32, 04 ноября 2023, ПАИ

В День народного единства президент России Владимир Путин и юнармейцы возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Юнармеец Анна Степанова из Пскова поучаствовала в этом мероприятии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Псковской области.

В торжественной церемонии также приняли участие представители «Волонтёров Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», «Движения первых» и других общественных организаций.

После возложения Владимир Путин пообщался с участниками церемонии. Юнармейцы рассказали о проектах движения, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Президенту подарили юнармейский значок и передали письмо, которое ребята написали военным на фронт.

«Это очень важная вещь – такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а то и ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно», – отметил Владимир Путин.