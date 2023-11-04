В Идрице мужчина напал с битой на знакомую

23:22, 04 ноября 2023, ПАИ

Житель посёлка Идрица Себежского района предстанет перед судом за причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Себежской прокуратуры.

31-летний житель посёлка Идрица Себежского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 21 апреля 2022 года с 14:00 до 15:20 обвиняемый нанёс знакомой один удар по лицу деревянной палкой (битой). ЧП произошло в помещении на улице Ленина в Идрице Себежского района Псковской области, принадлежащем потерпевшей. После удара битой он нанёс обутыми ногами два удара в область спины и правого бедра потерпевшей, лежащей на полу.

У женщины зафиксированы телесные повреждения в виде ушибленной раны нижней губы, а также кровоподтёков правого бедра и поясницы, которые не причинили вреда здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 18 Себежского района. Санкция пунка «б» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.