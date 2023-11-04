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В мастерстве владения пистолетом Макарова посоревновались псковские полицейские

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди личного состава прошли в преддверии Дня сотрудника ОВД РФ и памяти капитана полиции Сергея Булыжникова и младшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова, погибших в деревне Язно Невельского района при исполнении служебных обязанностей, в рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. 

Соревнования по стрельбе из табельного оружия. Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино более 50 человек из 19 команд показали своё мастерство владения пистолетом Макарова. По условиям состязаний участникам необходимо было выполнить скоростную стрельбу со сменой магазина после перемещения и поразить мишень десятью выстрелами на дистанции 20 метров.

По результатам борьбы в командном зачёте победу одержали сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Второе место – у представителей Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД. Третье место завоевала сборная Центра по противодействию экстремизму и отделения НЦБ Интерпола УМВД.

В личном первенстве среди мужчин первое место у полковника полиции Михаила Харитонова – начальника ЦПП УМВД России по Псковской области. «Серебро» завоевал старший лейтенант полиции Александр Сергеев, старший инспектор (дорожно-патрульной службы) взвода ДПС №1 ОСР ГИБДД УМВД России по Псковской области. На третьем месте – полковник полиции Александр Хвоинский – заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД.

В личном зачёте среди женщин «золото» у майора полиции Марии Логуновой – преподавателя учебной части Центра профессиональной подготовки УМВД. Второе место занял старший лейтенант полиции Ольга Соловьева – оперуполномоченный ОНЦБ Интерпола УМВД. Третье место присуждено старшему лейтенанту полиции Алине Суриной – инспектору отдела разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по Псковской области.

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