Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района 

В деревне Хохлы Палкинского района Псковской области установили новое оборудование, полученное ТОС «Уголок России» по выигранному проекту «Отдыхаем вместе». Об этом сообщает районная газета «Льновод» Палкинского района. 

Монтаж детской площадки. Фото: газета "Льновод"

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Всего от региона на Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» было подано 8 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом году. На федеральном уровне высокую оценку получила не только работа региона по развитию системы ТОС, а также отмечена и деятельность отдельных территориальных общественных самоуправлений. Так, 1-го места в номинации «Укрепляем мир общинами» удостоен ТОС «Ущицы» Куньинского района. Лучшая в России практика по благоустройству территорий – у ТОС Усвятского района «Светлый путь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 ноября 2023

Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района 
04 ноября 2023

В мастерстве владения пистолетом Макарова посоревновались псковские полицейские
04 ноября 2023

Необычный флешмоб организовал в честь Дня народного единства опочецкий «Беркут» 
04 ноября 2023

О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал Михаил Ведерников
04 ноября 2023

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор
04 ноября 2023

Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства
04 ноября 2023

Более 80 тысяч рублей собрала благотворительная ярмарка в Псковском районе
04 ноября 2023

Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...