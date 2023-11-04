Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района

23:55, 04 ноября 2023, ПАИ

В деревне Хохлы Палкинского района Псковской области установили новое оборудование, полученное ТОС «Уголок России» по выигранному проекту «Отдыхаем вместе». Об этом сообщает районная газета «Льновод» Палкинского района.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Всего от региона на Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» было подано 8 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом году. На федеральном уровне высокую оценку получила не только работа региона по развитию системы ТОС, а также отмечена и деятельность отдельных территориальных общественных самоуправлений. Так, 1-го места в номинации «Укрепляем мир общинами» удостоен ТОС «Ущицы» Куньинского района. Лучшая в России практика по благоустройству территорий – у ТОС Усвятского района «Светлый путь».