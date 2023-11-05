Чтение народных сказок продолжается на радиостанции «7 НЕБО»

10:07, 05 ноября 2023, ПАИ

В эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) продолжают звучать сказки национальностей, живущих на территории Псковской области, в исполнении представителей национальных диаспор. Сегодня, 5 ноября, в 10:20 мск в эфире радиостанции прозвучит сказка «Эгле – королева ужей», которую прочтёт учитель литовского языка общественной организации «Гинтарас», преподаватель ПсковГУ Лина Воробьева.

«Сказочный» проект реализуется в честь Дня народного единства комитетом по культуре Псковской области при поддержке Псковского агентства информации и радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).