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Общество

Названы домашние обязанности, которые псковичи стремятся автоматизировать

Чаще всего псковичи мечтают автоматизировать уборку, приготовление еды и мойку посуды, следует из опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане.

Среди домашних дел, уже подвергшихся автоматизации в домах псковичей, – уборка, приготовление пищи и мытьё посуды. Роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 16 % опрошенных, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины.

Между тем, помимо топ-3 уже автоматизированных обязанностей по дому, есть и топ-3 домашних дел, которые респонденты только мечтают поручить технике. Так, отказаться от уборки вручную хотели бы 28 % псковичей. 10 % респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, 8 % – мытьё посуды. По 2 % хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды и закупку продуктов. 

21 % не готовы передать домашние обязанности технике. 7 % мечтают автоматизировать все свои домашние обязанности.

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