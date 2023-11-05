Ученики великолукских школ посетили воинскую часть Псковской области

15:22, 05 ноября 2023, ПАИ

Воинскую часть Псковской области посетили кадеты МБОУ «Лицей № 10» Великих Лук и МАОУ «Кадетская школа». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки.

Во время визита в воинскую часть ребята познакомились с укладом жизни военного, узнали историю части, о героическом прошлом и выдающихся командирах.

Кроме того, кадеты посетили Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.