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Ученики великолукских школ посетили воинскую часть Псковской области

Воинскую часть Псковской области посетили кадеты МБОУ «Лицей № 10» Великих Лук и МАОУ «Кадетская школа». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки.

Ученики великолукских школ посетили воинскую часть Псковской области. Фото: отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки

Во время визита в воинскую часть ребята познакомились с укладом жизни военного, узнали историю части, о героическом прошлом и выдающихся командирах.

Кроме того, кадеты посетили Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

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