Пассажир пострадал в ДТП с участием фуры в Себежском районе

12:43, 05 ноября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Citroen и фуры DAF с полуприцепом произошло на автодороге Москва – Балтия в Себежском районе 4 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Он от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.