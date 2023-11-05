Пассажир пострадал в ДТП с участием фуры в Себежском районе
Столкновение автомобиля Citroen и фуры DAF с полуприцепом произошло на автодороге Москва – Балтия в Себежском районе 4 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Он от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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05 ноября 2023
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