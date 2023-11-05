Архиерейскую литургию провёл митрополит Арсений в порховском соборе Святого Николая
Богослужение в порховском соборе Святого Николая совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений сегодня, 5 октября. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
«Все желающие смогли принять участие в красивейшем богослужении и помолиться вместе с нашим новым митрополитом», – говорится в сообщении.
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Архиерейская литургия началась в 10:00. Порховичи смогли исповедоваться и причаститься.
Ранее сообщалось, что митрополит Арсений провёл литургию в Псково-Печерском монастыре.
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