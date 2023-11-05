Архиерейскую литургию провёл митрополит Арсений в порховском соборе Святого Николая

14:17, 05 ноября 2023, ПАИ

Богослужение в порховском соборе Святого Николая совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений сегодня, 5 октября. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

«Все желающие смогли принять участие в красивейшем богослужении и помолиться вместе с нашим новым митрополитом», – говорится в сообщении.



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»











Архиерейская литургия началась в 10:00. Порховичи смогли исповедоваться и причаститься.

Ранее сообщалось, что митрополит Арсений провёл литургию в Псково-Печерском монастыре.