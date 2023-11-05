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День военного разведчика отмечают сегодня в России

День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных отмечают в России сегодня, 5 ноября. Он установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года, сообщает портал calend.ru.

В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – центральный орган управления российской военной разведкой. Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с более давних времен. 

5 ноября считается Днём Советской военной разведки, которой с самого начала, помимо ведения стратегической и оперативной разведки, вменялась работа по добыванию военно-технической информации, сведений о научных достижениях в военной области.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ). 

Спецназ ГУ способен проводить специальные операции на территории противника и в районах боевых действий. Численность и структура данной службы являются государственной тайной, а значение военной разведки для вооруженных сил сложно переоценить.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

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