Врач назвал осень оптимальным временем для вакцинации от гриппа

16:35, 05 ноября 2023, ПАИ

Ответы на частые вопросы о гриппе и вакцинации опубликовали в Telegram-канале Минздрава России. На них ответил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, штаммы, которые ожидаются в новом эпидемическом сезоне, не уникальны и уже вызывали подъёмы заболеваемости гриппом в предыдущие годы.

Он также отметил, что оптимальное время для проведения вакцинации – осенние месяцы, поскольку начинается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. «В первую очередь от гриппа необходимо вакцинироваться людям, которые относятся к группе риска тяжёлого течения заболевания и развития осложнений», – подчеркнул эксперт.

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