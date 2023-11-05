Врач назвал осень оптимальным временем для вакцинации от гриппа
Ответы на частые вопросы о гриппе и вакцинации опубликовали в Telegram-канале Минздрава России. На них ответил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, штаммы, которые ожидаются в новом эпидемическом сезоне, не уникальны и уже вызывали подъёмы заболеваемости гриппом в предыдущие годы.
Он также отметил, что оптимальное время для проведения вакцинации – осенние месяцы, поскольку начинается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. «В первую очередь от гриппа необходимо вакцинироваться людям, которые относятся к группе риска тяжёлого течения заболевания и развития осложнений», – подчеркнул эксперт.
В эту группу входят:
- дети с шести месяцев и взрослые старше 60 лет;
- люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями;
- беременные женщины.
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