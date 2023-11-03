Время перемен. Главные события месяца глазами экспертов. Октябрь-2023

17:53, 05 ноября 2023, ПАИ

Общественно-политическая и социально-экономическая повестка октября обошлась без сенсационных событий и явлений. Всё идёт своим чередом – так можно сказать о прошедшем месяце. События и явления, которые включили эксперты Псковского агентства информации в топ-10, тому подтверждение. Подавляющее большинство из них продолжают процессы, которые начались задолго до октября и в октябре не завершатся. В этом смысле уже первые числа следующего месяца, ноября, свидетельствуют об этом. Однако в своих обзорах мы продолжим следовать хронологическим рамкам календарного месяца. К «протяжённым» явлениям и событиям, которые оказывают влияние на ситуацию в Псковской области, мы уже скоро вернёмся – в подведении итогов года. А они уже не за горами, оставшееся время пройдёт быстро.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг – топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5-е место. Подготовка к участию в масштабной выставке-форуме на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ официально открылась 4 ноября, однако в региональную повестку она вошла уже давно, и весь октябрь правительство Псковской области и все заинтересованные стороны готовили стенд региона. Не будем здесь подробно останавливаться на концепции и содержании стенда Псковской области, его успешности и уникальности – об этом говорить как минимум рано.

Большинство наших экспертов, оценивая значимость участия Псковской области (а по большому счёту и всех регионов) в выставке, исходили из критериев полезности.В первую очередь речь идёт о привлечении в регион потенциальных туристов. Выставка будет длиться почти полгода, её организаторы рассчитывают на то, что ежедневно её будет посещать в среднем около 80 тысяч человек. Даже если 5-10 % этого совокупного потока гостей выставки, побывав на стенде Псковской области, примет решение приехать в Псков, это будет грандиозный успех.

КПД псковского стенда можно оценивать и по тому, сколько россиян, например, узнают, где находится Псковская область, Псков, Изборск, Печоры. Это нам тут кажется, что об этом знают все, но это далеко не так.

Наши эксперты не переоценивают значимость выставки с точки зрения привлечения прямых инвестиций в экономику региона. Выставка-форум «Россия» – это прежде всего «витрина» страны, а для бизнеса существует ПМЭФ.

Кстати, именно на Петербургском международном экономическом форуме в кулуарах неоднократно обсуждался вопрос о том, что надо показывать достижения регионов не только бизнесу и инвесторам, но и всем россиянам. Когда-то именно для таких масштабных выставок и создавалась ВДНХ – теперь тот старый дух величия и масштабности вновь возвращается.

4-е место. IV Псковский международный медиафорум

Медиафорум в Псковской области уже несколько лет как перестал быть сугубо журналистской тусовкой и давно вырос из тесных штанишек местных смишных проблем и интриг. Границы медиафорума, как смысловые и содержательные, так и географические, давно переросли границы одного региона на западной границе России.

Некоторые из экспертов ПАИ, которые участвуют в составлении «Главных событий», в этом году впервые побывали на форуме и были удивлены его наполнением.

Одним из признаков зрелости Псковского медиафорума является то, что уже второй год подряд губернатор Михаил Ведерников выбирает эту площадку для своих программных выступлений. На IV медиафоруме глава региона коснулся вопросов информационной безопасности страны и необходимости институционального противодействия западным фабрикам фейков и информационных провокаций.

Не исключаем, что со временем Псковский международный медиафорум станет точкой межрегионального, межгосударственного взаимодействия в сфере информационной политики и безопасности. Запрос на это растёт с каждым годом, у региональных журналистов в приграничных регионах постоянно увеличивается нагрузка в противодействии агрессивной информационной войне со стороны государств НАТО.

3-е место. Запущен процесс объединения Великолукской межрайонной и Псковской городской больниц с Псковской областной клинической больницей

Кстати, именно на медиафоруме Михаил Ведерников, отвечая на вопросы журналистов на встрече с главредами районок, сообщил о решении начать процесс объединения Великолукской больницы с областной клинической. Позже на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко озвучила, что к процессу объединения также присоединяется и Псковская городская больница.

Процесс объединения – это не только вопрос образования единого юридического лица и масштабного «зонтичного» медицинского учреждения. Это, в первую очередь, вопрос эффективности и доступности медпомощи и удовлетворённости пациентов и, конечно, непосредственного влияния на решение вопроса привлечения в региональное здравоохранение медицинских кадров.

Подавляющее большинство экспертов значимость решения об объединении больниц оценили высоко, отметив при этом, что, с одной стороны, потенциал такого шага для системы здравоохранения огромен, но и риски в случае потери управления процессом тоже велики. Часть экспертов отмечают, что персональная ответственность лиц, которые будут непосредственно руководить процессом объединения, возрастает многократно.

Сроки юридического объединения больниц ограничены мартом 2024 года, однако временные рамки настройки работы новой медицинской экосистемы от этих сроков могут существенно отличаться.

2-е место. В восьми муниципальных округах Псковской области завершились конкурсные процедуры выборов глав

Год назад в Псковской области был запущен процесс создания муниципальных округов. За этот год в Псковской области было создано восемь округов, избраны окружные депутаты, а в конце октября – самом начале ноября во всех восьми округах завершились конкурсы на определение глав. Глав депутаты избирали тайным голосованием.

Какие итоги? В трёх из восьми округов главами стали те, у кого до этого большого опыта руководства муниципалитетом не было. Речь идёт о Любови Трифоновой в Новоржевском муниципальном округе, Иване Белугине в Локнянском округе и Валерии Зайцеве в Печорском.

Некоторые эксперты по поводу новичков начали высказывать скептическое мнение: мол, ну куда они, да ещё во время, когда работа муниципальных округов только настраивается.

Сомнения скептиков отчасти понять можно. Но, с другой стороны, именно так и происходит обновление управленческих кадров – путём повышения уровня решаемых задач. Новичками трёх названных глав на самом деле назвать можно весьма и весьма условно. Например, Иван Белугин имеет большой опыт взаимодействия с органами местного самоуправления, который он получил, работая в управлении внутренней политики правительства области. Валерий Зайцев в качестве заместителя главы администрации Печорского района прошёл огонь и воду в самый разгар ремонтных работ в Печорах, а теперь будет заниматься тем же, но уже с большим объёмом полномочий.

Ближайшие задачи всех восьми вновь избранных глав муниципальных округов – кадровая донастройка и вёрстка бюджетов на будущий год исходя из принципов единоначалия.

1-е место. Смена главы Псковской митрополии

Начиная наш сегодняшний обзор, мы отметили, что октябрь обошёлся без сенсационных событий. Пожалуй, многие наши читатели с нами не согласятся, вспомнив неожиданное для очень многих известие о том, что назначен новый глава Псковский митрополии – епископ (теперь уже митрополит) Арсений, а митрополит Тихон уезжает на служение в Крым. Однако событие это было ожидаемым: говорить об отъезде митрополита в Крым начали ещё весной. А судя по словам главы региона Михаила Ведерникова в лагере «Истоки» в Печорах, которые прозвучали через несколько дней после решения Священного синода, «это могло случиться и гораздо раньше».

Как бы то ни было, подавляющее большинство экспертов ПАИ признали, что именно это событие стало в прошедшем месяце самым заметным.

Не будем вновь возвращаться к многочисленным теориям, в том числе и конспирологическим, о том, почему произошла смена главы Псковской митрополии и к чему она приведёт. Отметим только главное, на наш взгляд: митрополит Тихон продолжит помогать в доведении до конца начатых при нём в Псковской области проектов. «Митрополит Тихон Псковскую область не покинул» – такие слова нам приходилось слышать за последние несколько недель очень часто, в том числе и от представителей светских региональных властей.

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