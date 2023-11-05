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Эксперты рассказали, как россиян обманывают в магазинах

Скидки, бонусы и промо-акции – это целая наука по манипулированию клиентами, чтобы заставить их тратить как можно больше денег. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказали специалисты в области маркетинга и розничной торговли.

Фото: ПАИ

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, это только кажется, что при подготовке к промо-акции владельцы магазина думают о выгоде покупателей. «На практике каждое решение маркетологов в торговых сетях и обычных магазинах нацелено на увеличение прибыли. Поэтому все призывы к экономии – не более чем маркетинговых ход», – сказала она.

Так, например, часто можно встретить акции вроде «купите два товара – третий бесплатно», когда покупателя уверяют, что так выгоднее и дешевле. На самом деле по отдельности товары стоили бы примерно столько же, но при этом покупатель приобретает лишнее или ненужное и тратит больше. Поэтому, по словам завкафедрой маркетинга РУДН Александра Зобова, в магазин нужно приходить с холодной головой и покупать ровно столько, сколько нужно.

Скидки – это тоже удобная манипуляция для того, чтобы продать больше товара. Часто такие акции проходят с конкретной датой окончания, чтобы клиент не откладывал покупку. Уценка кажется привлекательной, ненужная вещь куплена, а через некоторое время клиент обнаруживает, что скидка появилась снова.

К распространённым приёмам мерчандайзинга относится и оформление ценников: жёлтые, красные, со знаком процентом. Такие уловки заставляют покупателей думать, что цена на товар снижена.

Ещё один популярный приём – указание «старой» и «новой» цены, последняя из которых кажется намного выгоднее. Однако на практике многие продавцы просто меняют ценники без изменения самой стоимости товара. Сюда же можно отнести такие вывески, как «выгодно», «акция» и «скидка», которые на самом деле ничего за собой не несут.

Что касается специальных витрин с акционным товаром, то цена действительно может быть снижена, отмечают эксперты. Но при нескольких условиях – если предлагается совершенно новый продукт или у товара заканчивается срок годности.

Многие уловки маркетологов покупателям незаметны. На сумму чека влияют запахи, освещение, декор, музыка, доброжелательность персонала и даже «стройнящие» зеркала. Особенно владельцы магазинов любят покупателей с детьми: детские товары располагают на уровне рук малыша, чтобы был повод попросить у родителей новый подарок.

Некоторые популярные продукты расположены в самом конце магазина, чтобы человек прошёл через весь зал и взял что-то ещё.

В этой связи эксперты советуют составлять список покупок перед походом в магазин, чтобы не набрать лишнего, а также делать заказы онлайн, чтобы было проще сравнивать цены.

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