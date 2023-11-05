Военнослужащие освоили методы работы с молодёжью на базе «Истоков» в Псковской области

19:53, 05 ноября 2023, ПАИ

Последний пятый заезд в рамках всероссийского проекта «Истоки.Школа» «Твой Герой» прошёл с 31 октября по 5 ноября. 30 военнослужащих, прошедших службу в зоне СВО, из 16 регионов страны собрались на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря для профессиональной переподготовки и дальнейшей работы с патриотическим воспитанием детей и молодёжи, сообщили ПАИ организаторы.

В заезде приняли участие демобилизованные военнослужащие, прошедшие службу в зоне СВО, участники всероссийского проекта служения «Твой Герой».

Заезд включал партнёрские модули, тренинговые и образовательные программы. Участники посещали мероприятия, направленные на формирование прикладных навыков в сфере патриотического воспитания; лекции и семинары по развитию профессиональных навыков и компетенций, необходимых для эффективной работы с молодёжью; психологические консультации; партнёрские модули с возможностью консультативной поддержки участников образовательного семинара по социальным вопросам.

На заезде собрались люди, неравнодушные к теме патриотического воспитания и заинтересованные в молодёжной политике, отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

«Все эти дни они знакомились с методами и технологиями взаимодействия с детьми и подростками и уже успели применить полученные знания в работе со школьниками. Ценно, что границы поколений стираются даже внутри проекта, ведь среди участников есть 20-летние студенты из вузов Луганской и Донецкой народных республик, а также опытные солдаты иных военных действий. Это межпоколенческое взаимодействие как нигде хорошо проявилось именно на этом заезде», – сказал он.

Военнослужащие приняли участие и в полезной программе, в рамках которой привели в порядок братскую могилу солдат Великой Отечественной войны на печорском кладбище. Участники также отправились на экскурсию в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и возложили цветы к памятнику «Купол», почтив память бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии в Псковской области.

«За эти дни мы с вами проделали огромную работу и смогли освоить фундаментальные компетенции. Многие из вас попробовали себя в роли наставников и теперь в дальнейшем у себя в регионах продолжат развивать молодёжную политику. Я очень благодарен вам за обратную связь и те мысли и идеи, которые вы озвучили. Все они будут задействованы в нашем проекте и сделают его только лучше и масштабнее», – сказал руководитель проекта «Твой Герой» Алексей Кутырёв.

Итоги заезда подвели на главной сцене центра. На закрытии организаторы каждому вручили сертификат об участии, поблагодарили спикеров и дали возможность участникам поделиться своими впечатлениями от прошедшего заезда.

«Мы очень рады, что семинар всероссийского проекта служения «Твой Герой» прошёл именно в рамках одного из заездов «Истоки.Школа». Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти – фундамент нашего будущего, и мы рады, что оба этих фундаментальных проекта проходят в таком исторически значимом месте. Общими усилиями мы вносим бесценный вклад в будущее нашего поколения и будущее наших детей», – отметила руководитель проекта «Истоки.Школа» Ксения Куликова.

Освоив компетенции в сфере патриотического воспитания, участники заезда смогут применить их в дальнейшей работе с молодёжью, отмечают организаторы. Так, в течение пяти дней военнослужащие работали над созданием новых проектов, позволяющих интегрировать участников СВО в молодёжную политику. Среди них – совместные походы будущих наставников и детей, в рамках которых они будут обучаться тактическим и медицинским навыкам.

«Такие проекты, как «Твой Герой» и «Истоки.Школа» невероятно полезны для нас. Выполнив свой долг перед Родиной, нам важно продолжать приносить пользу и в других сферах. Занимаясь патриотическим воспитанием в своих регионах, мы внесём значимый вклад в развитие своей страны», – отметил старший-санитарный инструктор по эвакуации раненых бойцов с поля боя Александр Харченко.

«Очень рад был съездить в Печоры, поучаствовать в проектах «Твой Герой» и «Истоки.Школа». Возможность общения с лекторами и освоения новых навыков и знаний для нас важна как никогда. Очень радовало разнообразие программы, которое охватывало образовательную, культурную и экскурсионную составляющие», – сказал рядовой, пулемётчик Артём Яковченко.

Помощь участникам пятого заезда оказали восемь волонтёров из волонтёрского корпуса Росмолодёжь.Добро. Добровольцы из пяти регионов сопровождали участников и помогать в решении возникающих вопросов.

В предыдущих четырёх заездах «Истоки.Школа» приняли участие историки, работники музеев, архитекторы, дизайнеры, художники, медиа-специалисты, экскурсоводы, специалисты в сфере гостеприимства и многие другие.

Организатором проекта выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии РПЦ, ПсковГУ.