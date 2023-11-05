97-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны из Островского района

20:46, 05 ноября 2023, ПАИ

97-летие отмечает участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Дмитрий Иосифович Бурматов сегодня, 5 ноября, сообщает глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Глава района поздравил ветерана, пожелал ему здоровья, заботы и внимания близких, а также поблагодарил за ратные подвиги и труд в мирное время.

Дмитрий Иосифович был призван на фронт в ноябре 1943 года. Он служил в пехоте, участвовал в боях под Белостоком, Краковом, Познанью, Бреслау. День Победы встретил в Словакии. Демобилизован в июле 1951 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, а также медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.