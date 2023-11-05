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Общество

Россиян предупредили об опасности некоторых видов ламп

Лампы искусственного освещения могут представлять опасность для организма. Об этом сообщил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев, слова которого приводит радио Sputnik.

По словам эксперта, люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы содержат пары ртути.

«Люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Менее опасны энергосберегающие лампы, свернутые в спираль. Но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары. Если такая лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И все эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, потому что обычному человеку сложно разобраться, содержат они ртуть или нет», – сказал эколог.

Вторая опасность связана с воздействием ламп на зрение, отметил он.

«Электрические лампы, прежде всего газоразрядные, могут мерцать, когда неисправны. Это может приводить к головной боли, к ослаблению зрения, к большой нагрузке на глаза. Причём мы можем не замечать мерцания, но при этом коэффициент пульсации будет высоким. Это особенно касается людей, которые работают в офисе, у них к середине дня часто начинают болеть глаза, накапливается усталость», – пояснил Антон Ястребцев.

По его словам, не содержат паров ртути и не мерцают наиболее современные лампы – светодиодные. Безопасны для здоровья и старые лампы накаливания, существующие с XIX века, заключил эколог.

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