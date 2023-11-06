Мощная магнитная буря прошла на Земле

08:34, 06 ноября 2023, ПАИ

Мощная магнитная буря внезапно накрыла Землю, следует из данных Института прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, который по научной классификации означает «сильно».

Из-за магнитной бури были сбои в электронике, а также по этой причине жители могли наблюдать полярное сияние. В частности, северное сияние засняли в небе над Новосокольническим районом.