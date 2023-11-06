Мощная магнитная буря прошла на Земле
Мощная магнитная буря внезапно накрыла Землю, следует из данных Института прикладной геофизики.
Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, который по научной классификации означает «сильно».
Из-за магнитной бури были сбои в электронике, а также по этой причине жители могли наблюдать полярное сияние. В частности, северное сияние засняли в небе над Новосокольническим районом.
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