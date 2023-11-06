68 детей родилось в Великих Луках в октябре

08:48, 06 ноября 2023, ПАИ

68 детей родилось в Великих Луках за октябрь этого года. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

В родильный дом поступили 130 пациенток, выписались 128. Врачи приняли роды 68 раз. Родилось 36 мальчиков и 32 девочки.

Всего в октябре в больницу поступило 1 327 пациентов, выписалось 1 299. 61 из них находился в отделении реанимации. Врачи провели 359 операций.

По состоянию на 1 ноября в больнице проходят лечение 310 человек.