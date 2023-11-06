68 детей родилось в Великих Луках в октябре
68 детей родилось в Великих Луках за октябрь этого года. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской межрайонной больнице.
В родильный дом поступили 130 пациенток, выписались 128. Врачи приняли роды 68 раз. Родилось 36 мальчиков и 32 девочки.
Всего в октябре в больницу поступило 1 327 пациентов, выписалось 1 299. 61 из них находился в отделении реанимации. Врачи провели 359 операций.
По состоянию на 1 ноября в больнице проходят лечение 310 человек.
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