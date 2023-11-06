Очередная народная сказка прозвучит на радиостанции «7 НЕБО»

09:47, 06 ноября 2023, ПАИ

В эфире радиостанции «7 НЕБО» продолжается «сказочный» проект. Каждый день в 10:20 представители национальных диаспор, проживающих в Псковской области, читают сказки своих народов.

В понедельник, 6 ноября, сказку «Принц-проказник» прочтёт заведующий информационным отделом Псковского областного центра народного творчества, представитель областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») Вячеслав Рахман.

В эфире радиостанции уже прозвучали литовские сказки, сказки народности лето.

«Сказочный» проект реализуется в честь Дня народного единства комитетом по культуре Псковской области при поддержке Псковского агентства информации и радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).