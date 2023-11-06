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За что могут уволить на испытательном сроке, рассказали псковичам

За что могут уволить специалиста на испытательном сроке, рассказал псковичам директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Сотрудник на испытательном сроке имеет такие же права и обязанности по отношению к работодателю, как и сотрудник, у кого он уже истёк. По большому счёту испытательный срок – это период времени, в течение которого работник может понять, подходит ли ему работа, на которую он устроился, а работодатель может проверить работника на соответствие занимаемой должности, отметил Александр Южалин.

Основания для увольнения работника на испытательном сроке такие же, как и у всех сотрудников. Отличия заключаются лишь в следующем:

– если работник сам решит уволиться на испытательном сроке, он обязан будет предупредить об этом работодателя за три дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней). Для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме;

– если работодатель придёт к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

За что работодатель может уволить во время испытательного срока?

Во-первых, условие об испытании должно быть включено в трудовой договор. Обычно на период испытательного срока для работника составляется определённый план работы (задач), который он должен выполнить для того, чтобы пройти испытательный срок. В плане указываются обязанности работника, сроки выполнения задачи, критерии успешного и неуспешного прохождения испытания. По прошествии времени работодатель подводит итоги работы сотрудника и определяет, выполнил работник поставленный план или нет. Если нет, то может быть рассмотрен вопрос об увольнении, уточнил Александр Южалин.

По его словам, наличие такого плана не является обязательным с точки зрения закона – работодатель не обязан разрабатывать подобные документы. Но в случае отсутствия чётких критериев того, что именно должен сделать работник, чтобы пройти испытательный срок, увольнение сотрудника по данному основанию можно признать незаконным.

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